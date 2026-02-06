Lazio, Cardone: "La squadra è disorientata. Non c'è serenità"
Ospite in collegamento ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è proiettato alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna, commentando anche il momento complicato in casa Lazio.
“Il coefficiente di difficoltà resta alto perché giochi in casa del Bologna e i loro numeri non possono essere questi. Vivono un momento negativo, pur giocando con la formazione-tipo, eccezion fatta per Lukumi. Poi se dovessi passare, forse è meglio incontrare l’Atalanta che la Juventus; la Dea ha perso un giocatore importantissimo come Lookman, Raspadori è bravo ma non è la stessa cosa. Noi però dobbiamo considerare che andremo al Dall’Ara senza Zaccagni, il giocatore più forte della rosa. Inoltre non ci saranno i tifosi, visto il divieto di trasferta".
"I calciatori sono disorientati da questa situazione. Ce l’ha detto anche il mister che non c’è serenità. Oggi in conferenza Lotito non dovrebbe esserci, chissà magari se ci sarà un colpo di scena domani quando parlerà Sarri alla vigilia di Juventus-Lazio”.