Lazio, Motta: "Lavoro per adattarmi a Sarri. Provedel mi sta aiutando"
06.02.2026 13:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Edoardo Motta ha parlato del suo impatto con il mondo Lazio, soffermandosi sull'adattamento per sottostare alle richieste di mister Sarri e sul suo rapporto con Ivan Provedel.
"Sto cercando di adattarmi subito alla costruzione da dietro, non sono abituato a queste richieste dello staff. Provedel mi ha già aiutato tantissimo, non posso far altro che cercare di rubare qualsiasi piccolezza vista in allenamento".
Christian Gugliotta
