Lazio | Maldini: "Ho parlato con Sarri. Ecco cosa mi ha detto sul mio ruolo"
06.02.2026 13:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione, Daniel Maldini ha parlato anche del suo ruolo all'interno dello scacchiere di Sarri. Chiamato a rispondere alle domande dei cronisti presenti a Formello, ecco le parole del neo-acquisto biancoceleste:
Sei stato subito schierato da centravanti: Sarri ti vede lì? Ti darà continuità?
“Ho parlato subito con lui, mi ha espresso le sue idee. Quello sarà il mio ruolo, è una cosa nuova per me. Ma sono contento di poterlo fare e di aiutare la squadra”.
