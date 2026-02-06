Lazio | Maldini: "Ho parlato con Sarri. Ecco cosa mi ha detto sul mio ruolo"

06.02.2026 13:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Maldini: "Ho parlato con Sarri. Ecco cosa mi ha detto sul mio ruolo"

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione, Daniel Maldini ha parlato anche del suo ruolo all'interno dello scacchiere di Sarri. Chiamato a rispondere alle domande dei cronisti presenti a Formello, ecco le parole del neo-acquisto biancoceleste:

Sei stato subito schierato da centravanti: Sarri ti vede lì? Ti darà continuità?

“Ho parlato subito con lui, mi ha espresso le sue idee. Quello sarà il mio ruolo, è una cosa nuova per me. Ma sono contento di poterlo fare e di aiutare la squadra”.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.