Lazio, Maldini: "Rovella mi ha spinto a venire qui. Mi ha raccontato..."
06.02.2026 14:45 di Christian Gugliotta
Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Daniel Maldini ha parlato del suo arrivo alla Lazio, svelando il ruolo giocato dall'amico Nicolò Rovella nel convincerlo a sbarcare nella Capitale.
“È stata una questione lunga, l’importante è che sono arrivato. Conta solo questo. Con Rovella abbiamo parlato, mi ha sempre spinto a venire qua. Mi ha raccontato cose positive della società”.
