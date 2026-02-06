Lazio, Maldini: "Rovella mi ha spinto a venire qui. Mi ha raccontato..."

06.02.2026 14:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Maldini: "Rovella mi ha spinto a venire qui. Mi ha raccontato..."

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Daniel Maldini ha parlato del suo arrivo alla Lazio, svelando il ruolo giocato dall'amico Nicolò Rovella nel convincerlo a sbarcare nella Capitale.

“È stata una questione lunga, l’importante è che sono arrivato. Conta solo questo. Con Rovella abbiamo parlato, mi ha sempre spinto a venire qua. Mi ha raccontato cose positive della società”.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.