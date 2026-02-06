Lazio, Motta racconta: "Sono qui perché mi ha voluto..."
06.02.2026 16:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Edoardo Motta arriva a Roma per le sue qualità mostrate in Serie B con la Reggiana. Il portiere classe 2005 prenderà il posto di Mandas nella Lazio, come potenziale sostituto di Ivan Provedel. Un acquisto voluto e cercato da Angelo Fabiani, come lo stesso Motta ha sottolineato in conferenza stampa.
"La Lazio è uno dei club più importanti a livello italiano, europeo e mondiale. Mi ha scelto il direttore, ha avuto grande fiducia in me, così come tutto il suo staff. Rinnovo il ringraziamento, cercherò di ripagare questa loro fiducia".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.