Il momento della Lazio: tutte le sfide di febbraio

Febbraio si presenta come un mese cruciale per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti occupano attualmente l'ottava posizione in classifica con 32 punti, frutto di un cammino altalenante dovuto anche alle forti frizioni fra la tifoseria biancoceleste e il presidente Claudio Lotito, in un rapporto ormai difficile da anni ma che quest’anno sta toccando forse il massimo livello di tensione

L'ultima vittoria contro il Genoa, terminata 3-2 il 30 gennaio all'Olimpico, avvenuto in uno stadio semi-deserto, ha quantomeno sottolineato il forte legame fra Sarri e il suo gruppo, riuscito a vincere all’ultimo minuto. La Lazio punta quindi a raggiungere una posizione che garantisca l’accesso alle competizioni europee per la prossima stagione, obiettivo fallito l’anno scorso e che si preannuncia difficile da centrare quest’anno, vista la folta concorrenza.

Le sfide di febbraio

Il calendario di febbraio 2026 riserva alla Lazio tre appuntamenti fondamentali.

L'8 febbraio i biancocelesti affronteranno la Juventus all'Allianz Stadium nella ventiquattresima giornata di Serie A, una sfida da sempre sentita contro una delle squadre più in forma del campionato, rigenerata dalla cura Spalletti.

La settimana successiva, il 15 febbraio, la squadra tornerà all'Olimpico per ospitare l'Atalanta: si tratta di un vero e proprio scontro diretto per le posizioni europee contro un’altra compagine uscita rafforzata dall’avvicendamento in panchina, da Juric a Palladino.

Chiude il mese la trasferta di Cagliari del 22 febbraio, match che richiederà comunque massima concentrazione contro una squadra che lotta per la salvezza. Questi tre incontri rappresentano un banco di prova decisivo per le ambizioni stagionali della Lazio.

Nel mezzo, anche i quarti di finale di Coppa Italia in programma a Bologna mercoledì 11 febbraio. In caso di successo al Dall’Ara, i biancocelesti di Sarri si troverebbero di fronte nuovamente una fra Juventus e Atalanta in semifinale. Ci attende un mese scoppiettante, dunque, con esiti delle partite particolarmente incerti.

