WOMEN | Lazio, Martin: "Genoa? Gara complicata, ma sappiamo che..."

“Sappiamo che sarà una partita difficile, per noi è molto importante vincere per tornare nelle posizioni alte della classifica". Ha parlato così Martin, ai microfoni ufficiali del club, alla vigilia della sfida in trasferta col Genoa. La biancoceleste, proseguendo l'analisi sul momento e sulle avversarie, ha aggiunto: "Ci aspettiamo una gara complicata e in un campo piccolo, contro una squadra che col passare del tempo ha migliorato i propri punti di forza. Sarà dura, ma sappiamo quello che dobbiamo fare e arriviamo al match con tanta voglia di giocare”.

“È stato un mese intenso, con partite ogni due/tre giorni ma credo che la squadra stia bene. Sia io sia le mie compagne siamo in forma, ci sentiamo bene e arriviamo a questa sfida con grande motivazione. Giocare in casa è sempre un vantaggio, questa volta giocheremo in trasferta e non sarà facile. In ogni caso sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dove possiamo metterle in difficoltà quindi andremo lì per giocarsi la partita”.

“All’inizio l’adattamento non è stato semplice, questa prima parte di stagione è stata complicata ma col passare del tempo mi sono sentita sempre meglio in campo. Penso che anche il mister se ne sia accorto, so cosa mi aspetta e cosa si aspetta lui da me. Ho lavorato per guadagnarmi la sua fiducia e nelle ultime partite si è visto. Penso solo alla squadra, l’importante è fare bene e vincere tutte le partite che abbiamo davanti. Se ci dovessimo riuscire sono sicura che arriveremo in alto”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE