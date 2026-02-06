Lazio | Przyborek: "Sono pronto! Ruolo? Ecco dove preferisco giocare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Adrian Przyborek, nel corso della presentazione da nuovo calciatore della Lazio, ha parlato anche del suo ruolo, della posizione di campo in cui preferisce giocare. Il talentino polacco, ormai ex Pogon, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Formello:

Quale il tuo ruolo in questa Lazio? A livello di spazio e ruolo...

"Mi sento pronto, ho buone sensazioni. Ho visto discreti risultati dopo il primo allenamento, l'approccio è stato positivo. In rosa ci sono tanti calciatori forti, voglio prendere di petto la sfida, lavorare duro ed essere concentrato. Ho parlato col mister, ho capito cosa si aspetta da me, devo lavorare forte per cogliere tutte le chance che mi si presenteranno davanti".

Quale posizione in campo preferisci?

"Sono molto flessibile come posizione, posso giocare laterale o al centro, l'importante è giocare. Ci sono delle posizioni in cui naturalmente sono più a mio agio, ma ora voglio solo giocare e fare sul serio. Essere qui, in una delle squadre più importanti del mondo, è una sfida che sono pronto a cogliere".