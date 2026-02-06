Calciomercato Lazio | Quanti terzini in partenza: c'è solo un intoccabile

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Va fatto un piano per il futuro della difesa centrale, ma sugli esterni le cose non andranno diversamente. In estate l'intero reparto sarà completamente rivoluzionato. Andranno delineate le situazioni di Gila e Romagnoli, quelle di Patric e Gigot, così come quelle di Tavares, Hysaj, Lazzari e Pellegrini. Gli unici esenti da questo discorso sono Provstgaard, destinato a diventare una colonna per il futuro, e Marusic, fresco di rinnovo.

MARUSIC - Il terzino montenegrino concluderà alla Lazio la sua carriera. Arrivato nell'estate del 2017, da quasi un decennio veste la maglia biancoceleste con impegno e dedizione. Il prolungamento del suo contratto è arrivato come un premio per la sua fedeltà e per la sua professionalità, ma dalla prossima stagione lo spazio a sua disposizione potrebbe iniziare a ridursi. L'avanzare dell'età e la necessità di un ricambio generazionale lo renderanno un leader, un'alternativa sicura, ma anche un calciatore non più chiamato agli straordinari, ma pronto a subentrare quando ci sarà bisogno di lui.

TAVARES - La Lazio dovrà rinnovare le corsie difensive. Nuno Tavares resterà in biancoceleste fino a giugno. Oggi scade il mercato in Turchia e non dovrebbero esserci novità. Il terzino portoghese dovrebbe scendere in campo contro la Juve, dopo aver ritrovato il campo nell'ultima giornata di campionato. Sarà il primo passo verso una rinascita in una stagione in cui, come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo rendimento è stato decisamente al di sotto delle aspettative.

HYSAJ, PELLEGRINI E LAZZARI - Per quanto riguarda Pellegrini e Lazzari, anche il loro futuro è tutto da definire. Il numero 3 biancoceleste ha gli stessi agenti di Patric e di Romagnoli (Raiola). In estate, quando entourage e società si siederanno al tavolo per discutere del futuro del centrale di Anzio, parleranno anche dei suoi compagni di reparto. Per quanto riguarda Pellegrini non è esclusa una partenza, anche per via del suo ingaggio. Anche il futuro di Lazzari è in discussione. Nonostante siano arrivate anche delle risposte positive - di tanto in tanto - in questa stagione, i continui infortuni sono un limite che la società deve prendere in considerazione. L'ultimo in ordine cronologico è lo stiramento al polpaccio che lo terrà a lungo fuori dal campo. Più semplice la situazione di Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha ancora 5 mesi di contratto, al termine di questi si svincolerà.