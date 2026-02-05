Ex Lazio | Keita su Nesta: "Essere allenato da lui è stato incredibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel podcast Post United (puntata del 26 gennaio 2026), l'ex attaccante della Lazio Keita Baldé ha parlato del suo rapporto con Alessandro Nesta, che l'anno scorso l'ha avuto come allenatore al Monza. Di seguito le sue parole.

"L'anno scorso al Monza ho avuto come allenatore un top player, ovvero Alessandro Nesta. Una grandissima persona e anche un buon allenatore, ma è ancora all'inizio. Avevo tantissimo rispetto per lui, pensavo al fatto che è stato una leggenda della Lazio e che poi è andato al Milan, diventando ancora più grande. Avevo timore e rispetto verso di lui, nel vederlo tutti i giorni, prendere il caffé insieme... Come un figlio che guarda suo padre. E parlavamo molto di calcio, tantissimo. Lui mi raccontava del Milan, io delle mie cose e ci confrontavamo. Immagina essere un calciatore e di essere allenato da Zidane, oppure giocare nel Barcellona e avere Xavi come allenatore. È una cosa incredibile, cosa si può chiedere di più?".