Hazard e il rapporto con Sarri: "È speciale, la sua idea di calcio è vicina alla mia"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex stella del Chelsea Hazard si è raccontato parlando anche del rapporto speciale che aveva con Sarri ai tempi in cui il tecnico sedeva sulla panchina dei Blues.

“Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, credo che la sua idea di calcio sia molto vicina alla mia. Ogni tanto, però, gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, così come a Conte”.

Ai quei tempi Sarri spesso gli chiedeva di ispirarsi a Cristiano Ronaldo: “Sì, ma io gli rispondevo che non volevo. Non ho mai esagerato, però ho sempre voluto essere Hazard dentro e fuori dal campo. Se i miei amici mi invitavano a cena non mi tiravo indietro, se avevo voglia di bere un calice non me ne privavo. Cristiano è Cristiano, io sono Hazard. Volevo solo essere me stesso e giocare a calcio”.

