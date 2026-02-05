Lazio | Infortuni, esclusioni e reintegri: Dele-Bashiru aspetta una nuova occasione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È stata una stagione fatta di alti, bassi e continui ribaltoni quella vissuta finora da Dele-Bashiru. Titolare nelle prime giornate, poi l’infortunio, l’esclusione dalla lista, il reintegro, la partenza per la Coppa d’Africa, il rientro e adesso di nuovo la speranza di rilanciarsi. Un percorso tortuoso, nel quale il centrocampista prova a ritagliarsi spazio nonostante i nuovi innesti in mezzo al campo, Taylor e il giovane Przyborek.

Le condizioni per rimettersi in gioco, però, ci sono. Sarri si aspetta risposte diverse rispetto all’inizio del campionato e il contesto può aiutarlo: Rovella è ancora lontano dalla migliore condizione, Vecino è stato ceduto al Celta Vigo, mentre Belahyane è rimasto in bilico per tutta la sessione invernale e, in ogni caso, non è mai stato una prima scelta del tecnico. La Lazio continua a credere nelle qualità di Dele-Bashiru. Il Portsmouth aveva chiesto informazioni, arrivando a ipotizzare un’offerta da 18 milioni di euro, ma il club ha detto no, convinto che il giocatore possa valere di più e non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale.

Le difficoltà sono state soprattutto tattiche: le amichevoli estive non sono bastate per completare l’apprendistato e le prestazioni sono apparse spesso confuse e insufficienti. Da qui l’esclusione e un cammino in salita che ora deve necessariamente portare a una svolta. Finora Dele-Bashiru ha collezionato 11 presenze per 346 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia.