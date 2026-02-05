Lazio, Maldini in pole su Ratkov: è lotta a due per la maglia numero 9

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio ha regalato a Sarri due nuove pedine offensive che hanno sconvolto le gerarchie dell'attacco. In pole per giocare da centravanti ora c'è Daniel Maldini - nonostante non sia propriamente il suo ruolo - Ratkov subito dietro, Dia e Noslin più in fondo. Il tecnico ha chiarito fin da subito di voler vedere ancora l'ex Atalanta da numero nove prima di testarlo da un'altra parte, ma, dopo lo stop di Zaccagni, Mau potrebbe dover stravolgere nuovamente le sue scelte.

Il punto di domanda verso la sfida contro la Juventus riguarda il ruolo di vice Zaccagni. Secondo il Corriere dello Sport, se Maldini venisse confermato al centro dell'attacco, a sinistra potrebbe partire Pedro dal primo minuto o Cancellieri potrebbe essere spostato dalla corsia di destra. Se, invece, fosse lo stesso Maldini a essere spostato sull'esterno, Sarri potrebbe dare una chance a Ratkov. Il serbo è risultato decisivo contro il Genoa, guadagnando un rigore da subentrato, ma la sensazione è che Mau voglia rodarlo ancora un po'.

A prescindere dagli interpreti, la Lazio ha bisogno di più gol dall'attacco. In vista della trasferta a Torino, Sarri farà le sue valutazioni: Maldini e Ratkov partono sicuramente davanti a Dia e Noslin, ma durante questa stagione il tecnico ha cambiato spesso e, dopo aver perso un riferimento come Castellanos, la sensazione è che di giornata in giornata possa scegliere la soluzione più congeniale alla gara da affronatre.