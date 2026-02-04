Lazio, Piscedda: "Maldini? Gli manca il carattere. Sarà difficile..."

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il mercato svolto dalla società, concentrandosi anche su alcuni singoli come Daniel Maldini. Di seguito le sue parole.

"È stata fatta una campagna acquisti per rientrare di alcuni milioni di euro. Sulla carta però dal punto di vista tecnico ti sei indebolito, anche se i nuovi vanno ancora visti. Dei nuovi arrivati apprezzo molto Taylor. Se tu acquisti Maldini che non ha mai giocato con te e parte titolare al posto di Ratkov io un'idea me la faccio. Una cosa del genere mi fa pensare che non sia come lo descrivono, e va ancora visto bene per valutarlo".

MERCATO - "Il mercato scorre su due linee parallele che non si incontrano, quella tecnica e quella economica. Alcuni giocatori vengono presi per bisogno tecnico e altri per bisogno economico e favori. Ormai nel mondo del calcio a livello globale ci saranno massimo 4 allenatori che hanno la forza di poter acquistare i giocatori che vogliono, tutti gli altri devono accontentarsi. Poi sta ai direttori sportivi venire incontro alle caratteristiche che gli vengono richieste".

MALDINI - "Ho parlato con chi ha avuto Maldini e De Ketelaere, e il secondo ha la forza e la rabbia che mancano all'altro. Maldini ha anche più talento, ma gli manca il carattere, e il carattere è una qualità che non si allena. Potrà inventare il colpo ogni tanto in qualche partita, ma sarà difficile vederlo trovare continuità".