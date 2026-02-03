Lazio, in che ruolo giocherà Przyborek? L'idea della società
RASSEGNA STAMPA - Alla scoperta di Adrian Przyborek. Oggi primo allenamento a Formello per il classe 2007 polacco, ultimo acquisto della Lazio. In patria viene già accostato a Kvaratskhelia, ma, come spiega il Messaggero, in casa biancoceleste il suo ruolo è stato individuato chiaramente: mezzala. Non l’erede di Guendouzi, per caratteristiche troppo diverse, bensì una possibile alternativa a Taylor all’occorrenza.
Nonostante l’assenza quasi certa di Zaccagni per tutto il mese di febbraio, Sarri sembra orientato a confermare Pedro dal primo minuto sulla fascia sinistra anche nelle prossime partite, una scelta già rivelatasi vincente contro il Genoa. Intanto Przyborek inizierà oggi a prendere confidenza con il gruppo dopo aver svolto solo le visite mediche nel weekend, complice il riposo concesso alla squadra.