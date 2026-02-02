Vecino saluta tutti: "Grazie di cuore e sempre forza Lazio!"

02.02.2026
La Lazio ha salutato anche Matias Vecino. Dopo Castellanos, Guendouzi e Mandas, anche l'uruguaiano ha lasciato la Capitale, per passare al Celta Vigo in Spagna. Con un commento sotto il post di ringraziamento della società biancoceleste, il centrocampista ha scritto un messaggio ai tifosi. Di seguito il testo: "Grazie di cuore a tutti. Sempre Forza Lazio".

