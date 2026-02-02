Lazio, Vecino passa al Celta Vigo. Il messaggio: "Grazie Matias!" - FOTO
02.02.2026 22:26 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ringrazia Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è passato ufficialmente al Celta Vigo, in Spagna. Attraverso un post su Instagram, il club biancoceleste ha salutato il calciatore: "Grazie Matias!", si legge. Di seguito la foto.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.