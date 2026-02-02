Calciomercato Lazio | Mendoza, c'è l'offerta dell'Atletico Madrid: i dettagli
02.02.2026 17:45 di Christian Gugliotta
L'Atletico Madrid piomba su Rodrigo Mendoza. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i Colchoneros hanno presentato un'offerta da 15 milioni di euro più bonus per il centrocampista dell'Elche e vorrebbero provare a chiudere il colpo in queste ultime ore di mercato. Nells corse settimane, il classe 2005 spagnolo era stato sondato dalla Lazio per la mediana, ma alla fine non ne era nata alcuna trattativa concreta.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.