Lazio, l'ag. di Romagnoli: "Ci sono giocatori che non hanno percepito stipendi"
02.02.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente di Romagnoli, ha parlato del mancato trasferimento all'Al Sadd del centrale della Lazio, svelando un retroscena sugli ultimi stipendi non pagati dalla società biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime 3 mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle. Il rinnovo? Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.