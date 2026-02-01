Calciomercato Lazio | Frattesi aveva accettato. Ma l’Inter…
CALCIOMERCATO LAZIO - Sogno di mezzo inverno della Lazio. Come vi abbiamo raccontato, da Formello è stato fatto un tentativo per Davide Frattesi, in uscita dall’Inter. L’offerta (un prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni di euro complessivi) però è stata rifiutata dalla società nerazzurra, pronta a cederlo in Inghilterra. Sul centrocampista, infatti, è forte l’interesse del Nottingham Forest, che conta di trovare l’intesa definitiva nelle prossime.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Frattesi aveva dato l’ok alla Lazio, che aveva lavorato con l’agente Riso per ottenere l’accordo sulle condizioni contrattuali. A fermare la trattativa è stata proprio l’Inter, che per un fattore puramente economico preferisce cederlo altrove, ovvero in Premier League.