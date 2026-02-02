Calciomercato Lazio | Vecino è partito per Vigo: il retroscena sulla cessione
CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano ulteriori conferme sulla conferma di Matias Vecino al Celta Vigo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista uruguaiano alle 12.30 è partito da Roma per raggiungere Vigo, dove si sottoporrà alle consuete visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. La trattativa tra la Lazio e il club spagnolo si è conclusa nell'arco di poche ore.
LA VOLONTA' DI VECINO - Ad aver fatto la differenza per la buona riuscita è stata la volontà del calciatore di iniziare una nuova avventura, dove poter trovare nuovi stimoli e ricoprire un ruolo centrale in una squadra che è in piena lotta per un posto in una competizione europea. Attualmente, infatti, il Celta Vigo occupa la settima posizione in Liga ed è ad appena due punti di distanza dal Betis Siviglia, quinto.
LA LAZIO LO HA LIBERATO - Una volontà accolta dalla Lazio che non ha forzato per la sua permanenza, aprendo alla sua cessione per dar continuità al progetto di rinnovamento della rosa. Matias Vecino lascia, quindi, la Lazio e l'Italia. Trasferitosi a Roma nel 2022, dopo 3 anni e mezzo saluta la Capitale per iniziare una nuova avventura dove poter essere ancora protagonista.
