Calciomercato Lazio | Nuno Tavares, il Besiktas si allontana: le ultime
02.02.2026 15:10 di Mauro Rossi
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è destinato a rimanere alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non sembrano esserci i margini per la cessione del portoghese. Negli ultimi giorni ci ha riprovato il Besiktas, che da inizio gennaio è interessato al terzino. Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società biancoceleste è convinta sul tenerlo a Roma, nonostante nelle ultime gare sia stato preso davvero poco in considerazione da Sarri. Solo nell'ultima giornata contro il Genoa è tornato a fare minuti: non si vedeva in campo da otto partite. Fino a fine stagione si giocherà le sue chance con la maglia della Lazio.