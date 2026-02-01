Calciomercato Lazio | Valutazioni in entrata, ultime ore decisive: il punto
01.02.2026 20:45 di Mauro Rossi
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata della Lazio non è chiuso. Nelle ultime ore (la deadline è fissata per lunedì 2 febbraio alle 20) la società biancoceleste valuterà ogni situazione che si possa creare, così com'è successo per Frattesi.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, a Formello si cercherà un’occasione di spessore che possa davvero dare il cambio di marcia alla squadra. Proprio quello che avrebbe potuto portare il centrocampista in uscita dall’Inter, ora diretto in Inghilterra al Nottingham Forest. Alla Lazio manca una mezzala, soprattutto dopo la cessione di Vecino. Prima del gong si valuterà ogni possibilità.