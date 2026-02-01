Calciomercato Lazio | Frattesi, ore decisive per il suo futuro: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Oggi e domani, due giorni di trattative. E in casa Lazio il nome in grado, più degli altri, di riscaldare i tifosi è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter rimane in cima alla lista dei desideri - come anticipato, i biancocelesti hanno in mente il prestito oneroso con riscatto fissato a 25 milioni di euro per giugno. La volontà del giocatore, favorevole al passaggio alla Lazio anche per la possibilità di lavorare con Sarri, può fare la differenza. Ma nel frattempo rimane forte su di lui l'interesse del Nottingham Forest.

Come riferisce il Corriere dello Sport, l'inter sarebbe ben felice si concretizzasse il trasferimento in Premier, anche per accelerare su quello che sembra essere l'obiettivo numero uno dei nerazzurri: Jones del Liverpool. L'ex Sassuolo, dalla sua, si sarebbe convinto della chance prospettata dal Nottingham. Formula e cifre sarebbero più o meno quelle che Marotta metterebbe sul piatto per concretizzare l'operazione Jones: prestito con diritto di riscatto attorno ai 40 milioni, bonus compresi. Per arrivare all'incastro perfetto, bisognerà "lottare" anche contro il tempo, considerando che domani alle 20.00 arriverà il gong che metterà fine alla sessione invernale di calciomercato.

Sull'argomento si è espresso anche l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, che ha confermato il momento di "attesa" relativo a Frattesi e alla sua cessione. Su X ha scritto: "Il trasferimento di Davide Frattesi al Nottingham Forest è in fase in stand-by". Insomma, tra attese, incastri, mosse e contromosse, la Lazio rimane spettatrice interessata (e, soprattutto, ancora in lizza).