Paris FC, il tecnico Gilli glissa su Immobile: le sue parole
Ciro Immobile è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia Paris FC. L’ex bomber della Lazio lascia a metà stagione il Bologna per trasferirsi a Parigi dove dovrebbe firmare un contratto fino al 2027.
Proprio dell’attaccante ha parlato il tecnico Stephane Gilli: “Immobile? È un attaccante che fa gol, che gioca nel Bologna, è un ottimo giocatore. Si dicono molte cose sulla stampa, non è un segreto il profilo che stiamo cercando: un attaccante capace di segnare. Che volete che vi dica? (ride, ndr) Non posso rispondervi".
“Posso parlare dei miei giocatori, ma non di quelli che ancora non lo sono. Se lo desidero ma è ancora troppo presto per dire che è un giocatore del Paris FC? Mi piace come ha posto la domanda, ma rimane una sua considerazione”, queste le sue parole.
