Lazio, terminati anche i test atletici per Przyborek: l'uscita dall'Isokinetic - FOTO

31.01.2026 12:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Lazio, terminati anche i test atletici per Przyborek: l'uscita dall'Isokinetic - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Test atletici completati, Przyborek ha lasciato l'Isokinetic per arrivare a Formello e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Lazio.

TEST FISICI COMPLETATI - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Przyborek è arrivato all'Isokinetic per svolgere i test atletici.

TEST FISICI ALL'ISOKINETIC PER PRZYBOREK - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Terminate la prima parte delle visite mediche a Villa Mafalda per Przyborek. Il calciatore polacco ora si sta recando all'Isokinetic per svolgere i test atletici, dopodiché raggiungerà Formello.

VISITE MEDICHE CONCLUSE PER PRZYBOREK - VIDEO

Adrian Przyborek è arrivato a Villa Mafalda. Il nuovo giocatore della Lazio ha iniziato le visite mediche, dopo di che andrà a Formello per mettere la firma sul contratto. Di seguito foto e video de Lalaziosiamonoi.it.

L'ARRIVO DI PRZYBOREK A VILLA MAFALDA - VIDEO

Lazio, visite mediche per Przyborek a Villa Mafalda
Visite mediche concluse per Przyborek
Przyborek, dopo le visite mediche iniziano i test fisici all'Isokinetic