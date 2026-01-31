Lazio, terminati anche i test atletici per Przyborek: l'uscita dall'Isokinetic - FOTO
AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Test atletici completati, Przyborek ha lasciato l'Isokinetic per arrivare a Formello e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Lazio.
AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Przyborek è arrivato all'Isokinetic per svolgere i test atletici.
AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Terminate la prima parte delle visite mediche a Villa Mafalda per Przyborek. Il calciatore polacco ora si sta recando all'Isokinetic per svolgere i test atletici, dopodiché raggiungerà Formello.
Adrian Przyborek è arrivato a Villa Mafalda. Il nuovo giocatore della Lazio ha iniziato le visite mediche, dopo di che andrà a Formello per mettere la firma sul contratto. Di seguito foto e video de Lalaziosiamonoi.it.