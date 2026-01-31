Lazio, Przyborek e la vittoria contro il Genoa: "La partita è stata perfetta"
31.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il nuovo acquisto della Lazio Adrian Przyborek ha parlato dell'ultima vittoria dei biancocelesti contro il Genoa, arrivata nel finale con il rigore di Cataldi. Di seguito le sue parole.
"La partita di ieri contro il Genoa è stata perfetta, soprattutto per i nostri tifosi. La Lazio ha vinto e questa è la cosa più importante. Ci sono state tante emozioni ma alla fine conta solo il risultato e la vittoria della squadra. Da bambino seguivo la Serie A e guardavo diverse partite. Poi, crescendo e iniziando a giocare ad alti livelli in Polonia, mi sono concentrato di più sul mio percorso e meno sugli altri campionati".
Andrea Castellano
