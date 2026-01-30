Marcangeli svela: "Frattesi - Lazio, è tutto vero! Ecco cosa manca..."
Davide Frattesi torna in orbita Lazio. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un interessamento da parte della società biancoceleste per riportare nella Capitale il centrocampista nerazzurro.
Il giornalista Valerio Marcangeli ha confermato che non si tratta di un semplice interesse, ma che sarebbe stata formulata persino un'offerta all'Inter. Ecco di seguito le sue parole a Radio Laziale:
"Vi svelo un retroscena di ieri sera. Mi arriva un messaggio da Gianluca Piscedda, che mi inoltra un messaggio che gli era arrivato in riferimento a Frattesi. Mi fa notare che effettivamente esce un tweet di Orazio Accomando con tag a Sport Mediaset e mi informo. Bene, scopro che non solo la Lazio è interessata a Davide Frattesi, ma che ha già fatto un'offerta all'Inter da 25 milioni di euro e che ad oggi dipende tutto dall'Inter. Per quello che mi risulta è tutto vero, c'è stata l'offerta, non c'è chiaramente ancora l'accordo con il giocatore".