Lazio, Mancini (Dazn): "Servirebbe maggiore unità tra società e tifosi"
Nel corso della trasmissione "4-2-3-1" in diretta su Dazn, il telecronista e opinionista Riccardo Mancini ha detto la sua sulla situazione attuale in casa Lazio. Queste le sue considerazioni:
"Serve un progetto importante che guardi al futuro e che consenta, soprattutto di sognare. I tifosi della Lazio chiedono di poter sognare di nuovo, magari di poter lottare per l'Europa e che possa arrivare un giocatore che accenda un po' la fantasia. Questo secondo me sta mancando un po' all'ambiente Lazio".
Mancini ha poi aggiunto: "Serve che ci sia più intesa tra le componenti: società, allenatore e giocatori. Mi è sembrata una squadra un po' isolata a Lecce. C'è bisogno di fare chiarezza, altrimenti diventa molto difficile. Poi ci vorrebbe maggiore unità tra società e tifosi, ma credo che al momento sia molto difficile".