Ferrari, terminati i test di Barcellona: SF-26 promossa. E lo sguardo di Leclerc...
30.01.2026 15:29 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
Questo pomeriggio terminano i test di Barcellona per tutti. I team hanno lavorato in ottica Mondiale di Formula 1 2026. Avranno a disposizione ancora due sessioni di lavoro, ma non a Barcellona, bensì in Bahrain. Occhi puntati sulla Ferrari che oggi stampa il miglior tempo ma va ancora oltre. Tirando le somme sulla Ferrari SF-26 i tifosi possono tornare a sperare. E poi ci sono gli sguardi di Hamilton e Leclerc. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI SF-26 E LECLERC, COM'E' ANDATA A BARCELLONA <<<