Lazio, il primo giorno di Przyborek: sarà all'Olimpico contro il Genoa

RASSEGNA STAMPA - Adrian Przyborek è pronto a sbarcare nella Capitale, come vi avevamo anticipato, è atteso in tarda mattina a Fiumicino e nella giornata di domani svolgerà le consuete visite mediche di rito prima a Villa Mafalda e poi all’Isokinetic per i test atletici. Il polacco, riporta il Corriere dello Sport, ha risolto i problemi logistici legati al transfer e intorno alle 12, con un volo diretto da Berlino, arriverà in aeroporto.

Questa sera assisterà alla sfida col Genoa da spettatore, prenderà posto in tribuna e riceverà il battesimo in un Olimpico semi-deserto. Da domani sarà a disposizione della squadra, inizierà un periodo di apprendistato nonostante gli addetti ai lavori lo abbiano definito molto maturo per la sua età.

È un acquisto che il club ha fatto per il futuro, costato 4,5 milioni di euro e altri 2,5 circa di bonus. Una cifra importante per uno che ha compiuto 19 anni il 1° gennaio e sul quale in patria sono pronti a scommettere a occhi chiusi tanto da aver fatto inserire una clausola del 20% sulla futura rivendita.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE