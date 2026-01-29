Calciomercato Lazio | Romagnoli scalpita, ma il mercato in Qatar…
CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli è bloccato dalla società come il suo trasferimento all'Al-Sadd. Nonostante questo, il difensore è comunque ostinato a partire e, ormai da qualche giorno, ha smesso di allenarsi a Formello per provare a convincere il club a lasciarlo andare a giocare al servizio di Mancini.
Ricordiamo però, che in Qatar il mercato chiuderà sabato 31 gennaio e il rischio è che, se non si dovesse trovare una soluzione entro quella scadenza, il difensore vivrà questi mesi da separato in casa, non scendendo più in campo.