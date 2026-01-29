Lazio, Agostinelli dice la sua: "Curioso di Przyborek. Su Romagnoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Agostinelli, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione relativa alla cessione di Romagnoli e l'imminente arrivo del baby polacco Przyborek. Ecco di seguito le sue parole:

"A me sembra che ormai è diventata una lotta tra società ed allenatore per dare il lascia passare a Romagnoli. Come se nessuno si voglia prendere le responsabilità di un suo addio. In questo modo si è creata una situazione paradossale, il tecnico che non può essere nella condizione di dare il placet, vuole che sia il club a prendersi la responsabilità. Ho la sensazione che la questione non si sbloccherà. La società era certamente favorevole, la sua cessione era coerente con la politica di svecchiamento della squadra. Le parole di Sarri dopo il pareggio di Lecce ha generato un po’ di timore nel club. Bisogna capire fino a che punto il giocatore è deciso ad andare e cosa farà per ottenere la cessione".

"Przyborek? Voglio studiarmelo, credo che sia considerato tra i migliori 2007 in Europa. È giovane, va giudicato anche per quello, anche se all’estero sono abituati a far giocare ragazzi di quell’età. Sono curioso, la speranza è che la Lazio abbia pescato bene”.