Lazio, cambio di programma per Przyborek: ecco quando arriverà
29.01.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cambio di programma per Adrian Przyborek. Il classe 2007 polacco sarebbe dovuto arrivare questa sera a Roma, per poi fare le visite mediche domani mattina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, per motivi logistici il nuovo giocatore della Lazio non sbarcherà oggi nella Capitale: lo farà domani, quando in serata la squadra di Sarri affronterà il Genoa all'Olimpico.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.