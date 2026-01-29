Calciomercato Lazio | Difesa da ringiovanire: spunta Mane del Borussia Dortmund
29.01.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Giovani per la difesa. La Lazio studia il campionato tedesco per il futuro del reparto arretrato. Non solo Fabio Chiarodia del Borussia Moenchengladbach: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la società starebbe tenendo d'occhio anche Filippo Mane del Borussia Dortmund.
È un centrale italiano, classe 2005, arrivato in Germania nel 2022 dalla Sampdoria. Per la Lazio sarebbe un investimento per il futuro, vista la situazione di Romagnoli (separato in casa dopo che la società ha bloccato il suo trasferimento in Qatar). È un Under 21, il suo profilo non inciderebbe nelle spese. Quest'anno ha giocato 5 partite (per un totale di 266 minuti), di cui una in Champions League da titolare contro l'Inter.
