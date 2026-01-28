Champions League | Napoli eliminato. Inter, Atalanta e Juve ai playoff: tutti i risultati
Si è ufficialmente conclusa la fase campionato di Champions League. Nessuna italiana passa direttamente agli ottavi con Inter, Juve e Atalanta che dovranno passare per i playoff mentre il Napoli è costretto a dire addio alla competizone.
La squadra di Conte va ko al Maradona contro il Chelsea: i Blues passano in vantaggio con il rigore di Enzo Fernandez ma poi subisconi la rimonta azzurra con le reti di Vergara e Olivera. Nel secondo tempo però gli inglesi grazie alla doppietta di Joao Pedro portano a casa la vittoria e si qualificano direttamente agli ottavi.
Vince invece l'Inter di Chivu che si impone per 0-2 sul Borussia Dortmund con le reti di Dimarco e Diouf. Un successo che però non regala ai nerazzurri il passagio diretto.
Ko in trasferta per l'Atalanta di Palladino che cade per 1-0 in casa dell'Union SG che vince ma viene eliminato. Dea ai playoff per staccare il pass per gli ottavi. Pari invece per la Juventus che non va oltre lo 0-0 contro il Monaco: anche per Spalletti serviranno quindi i playoff.
Di seguito i risultati delle altre gare e la classifica finale
Napoli-Chelsea 2-3
Union SG-Atalanta 1-0
Monaco-Juventus 0-0
Borussia Dortmund-Inter 0-2
Atletico Bilbao-Sporting 2-3
Liverpool-Qarabag 6-0
Barcellona-Copenhagen 4-1
Ajax Olympiacos 1-2
Psg-Newcastle 1-1
Eintracht-Tottenham 0-2
Atletico Madrid-Bodo/Glimt 1-2
Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0
Arsenal-Kairat 3-2
Pafos-Slavia Praga 4-1
Manchester City-Galatasaray 2-0
Brugge-Marsiglia 3-0
Benfica-Real Madrid 4-2
PSV-Bayern Monaco 1-2
La classifica completa delle squadre che accedono agli ottavi
Arsenal 24
Bayern Monaco 21
Liverpool 18
Tottenham 17
Barcellona 16
Chelsea 16
Sporting 16
Manchester City 16
La classifica completa delle squadre che giocheranno i playoff
Real Madrid 15
Inter 15
PSG 14
Newcastle 14
Juventus 13
Atletico Madrid 13
Atalanta 13
Leverkusen 12
Borussia Dortmund 11
Olympiacos 11
Brugge 10
Galatasaray 10
Monaco 10
Qarabag 10
Bodo/Glimt 9
Benfica 9
