Champions League | Napoli eliminato. Inter, Atalanta e Juve ai playoff: tutti i risultati
Si è ufficialmente conclusa la fase campionato di Champions League. Nessuna italiana passa direttamente agli ottavi con Inter, Juve e Atalanta che dovranno passare per i playoff mentre il Napoli è costretto a dire addio alla competizone

La squadra di Conte va ko al Maradona contro il Chelsea: i Blues passano in vantaggio con il rigore di Enzo Fernandez ma poi subisconi la rimonta azzurra con le reti di Vergara e Olivera. Nel secondo tempo però gli inglesi grazie alla doppietta di Joao Pedro portano a casa la vittoria e si qualificano direttamente agli ottavi. 

Vince invece l'Inter di Chivu che si impone per 0-2 sul Borussia Dortmund con le reti di Dimarco e Diouf. Un successo che però non regala ai nerazzurri il passagio diretto. 

Ko in trasferta per l'Atalanta di Palladino che cade per 1-0 in casa dell'Union SG che vince ma viene eliminato. Dea ai playoff per staccare il pass per gli ottavi. Pari invece per la Juventus che non va oltre lo 0-0 contro il Monaco: anche per Spalletti serviranno quindi i playoff. 

Di seguito i risultati delle altre gare e la classifica finale 

Napoli-Chelsea 2-3

Union SG-Atalanta 1-0

Monaco-Juventus 0-0

Borussia Dortmund-Inter 0-2

Atletico Bilbao-Sporting 2-3

Liverpool-Qarabag 6-0

Barcellona-Copenhagen 4-1

Ajax Olympiacos 1-2

Psg-Newcastle 1-1

Eintracht-Tottenham 0-2

Atletico Madrid-Bodo/Glimt 1-2

Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0

Arsenal-Kairat 3-2

Pafos-Slavia Praga 4-1

Manchester City-Galatasaray 2-0

Brugge-Marsiglia 3-0

Benfica-Real Madrid 4-2

PSV-Bayern Monaco 1-2

La classifica completa delle squadre che accedono agli ottavi 

Arsenal 24

Bayern Monaco 21

Liverpool 18 

Tottenham 17

Barcellona 16

Chelsea 16

Sporting 16 

Manchester City 16

La classifica completa delle squadre che giocheranno i playoff

Real Madrid 15

Inter 15

PSG 14

Newcastle 14

Juventus 13

Atletico Madrid 13

Atalanta 13

Leverkusen 12

Borussia Dortmund 11

Olympiacos 11

Brugge 10

Galatasaray 10 

Monaco 10

Qarabag 10

Bodo/Glimt 9

Benfica 9

