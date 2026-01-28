Genoa, Papadopoulos torna in Grecia: la sua nuova squadra
28.01.2026 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Dopo aver interrotto il prestito con l’under 23 dell'Atalanta, Christos Papadopoulos rientra in Grecia. Il trequartista ellenico ha firmato sino al 2030 con il Levadiakos.
Oltre a quella dell'Atalanta, Papadopoulos ha vestito anche la maglia della seconda squadra della Juve, accumulando in tutto 24 presenze ed un goal in serie C, oltre a due apparizioni nella coppa di categoria. Il suo esordio in serie A con il Genoa risale al 05/05/2024 contro il Milan. I primi tre minuti in serie A ed anche gli ultimi.