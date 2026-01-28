Lazio, tre diffidati contro il Genoa: chi rischia di saltare la Juve

La Lazio si prepara a ospitare il Genoa di De Rossi all'Olimpico. La squadra di Sarri è chiamata a tornare a fare risultato dopo la brutta sconfitta contro il Como e il pareggio a reti bianche contro il Lecce. 

Nella gara con i rossoblù, però, i biancocelesti dovranno stare attenti ai cartellini: Romagnoli, Pellegrini e Cancellieri sono diffidati, in caso di nuovo giallo salteranno la prossima partita contro la Juventus. 

