Lazio, tre diffidati contro il Genoa: chi rischia di saltare la Juve
28.01.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si prepara a ospitare il Genoa di De Rossi all'Olimpico. La squadra di Sarri è chiamata a tornare a fare risultato dopo la brutta sconfitta contro il Como e il pareggio a reti bianche contro il Lecce.
Nella gara con i rossoblù, però, i biancocelesti dovranno stare attenti ai cartellini: Romagnoli, Pellegrini e Cancellieri sono diffidati, in caso di nuovo giallo salteranno la prossima partita contro la Juventus.
