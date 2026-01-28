PRIMAVERA | Lazio, Pinelli passa in prestito alla Reggiana: l'annuncio
28.01.2026 18:10 di Christian Gugliotta
Adesso è ufficiale: Pietro Pinelli lascia la Lazio Primavera e passa alla Reggiana. Ad annunciarlo è il club granata che, attraverso un comunicato, ha confermato l'arrivo del centrocampista classe 2006 in prestito secco fino al termine della stagione. Di seguito la nota:
"AC Reggiana ufficializza l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Pietro Pinelli, giovane centrocampista centrale classe 2006 di proprietà della Lazio.
Approdato in biancoceleste nell’estate del 2024, Pinelli ha messo insieme oltre 30 presenze con la maglia della Primavera ed è stato convocato dallo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri per il ritiro pre-campionato della Prima Squadra all’inizio della stagione in corso.
Benvenuto a Reggio Emilia, Pietro!".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.