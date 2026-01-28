NEWS | Adriano, la madre è stata truffata. Lui sbotta e dà un'ultimatum
28.01.2026 18:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Avventura particolarmente spiacevole per l'ex attaccante dell'Inter, Adriano. "L'imperatore" (che 13 mesi fa ha dato l'addio al calcio) ha lanciato un allarme sui suoi canali social dopo che sua madre è stata vittima di una truffa online, realizzata attraverso l'utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un truffatore, spiega TuttoSport, spacciandosi...CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ADRIANO <
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.