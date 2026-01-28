Lazio, chi è Norgaard: meteora alla Fiorentina, ora all'Arsenal

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'esigenza della Lazio di trovare un centrocampista per Sarri è arrivata fino in Premier League. Uno degli ultimi nomi proposti a Formello è stato quello di Christian Norgaard dell'Arsenal, già respinto dal club biancoceleste.

PROFILO - Centrocampista danese, classe 1994. Ha iniziato a giocare a Lyngby, con cui ha esordito all'età di soli 17 anni. Poi il salto in Germania, all'Amburgo, dove non va oltre la squadra delle riserve. Tornato in patria, al Brondby, si attesta come uno dei migliori nel suo ruolo del campionato, ottenendo la chiamata dall'Italia della Fiorentina nel 2018. La sua stagione, però, è assolutamente deludente, con sole 6 presenze in viola.

IL RILANCIO IN INGHILTERRA - Nel 2019, quindi, passa al Brentford dove riesce a rilanciarsi definitivamente. Tra Championship e Premier League, colleziona in sei anni un totale di 13 gol e 18 assist in 196 presenze, diventando anche il capitano della squadra. Dopo l'ottimo percorso con le Bees, in estate, all'età di 31 anni, ha deciso di accettare l'offerta dell'Arsenal. Fin qui però ha trovato poco spazio: solo 11 partite giocate (e un assist) per un totale di 589 minuti (anche in Champions League).

RUOLO E CARATTERISTICHE - Nel corso della sua carriera, Norgaard ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo, anche come trequartista. Con i Gunners è addirittura finito anche a fare il difensore centrale. È un mediano di grande rottura, con buone capacità di impostazione e un'ottima abilità nel gioco aereo. L'esperienza maturata negli anni in diversi campionati europei l'ha fatto diventare un vero e proprio leader. Nello spogliatoio è una presenza importante.