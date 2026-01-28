Lazio Family premierà con tre borse di sport: l'iniziativa di Casoni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giovedì sera andrà in scena un appuntamento speciale al Circolo Canottieri Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, . L'associazione Lazio Family ha organizzato una cena-evento che sarà caratterizzata dalla consegna di tre borse di sport intitolate all'ex presidente e dirigente della Lazio, "Gian Casoni”, finanziate per mezzo delle risorse economiche ottenute grazie alla licenza con la S.S. Lazio per l’Aquila stilizzata.

LE TRE BORSE DI SPORT Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Associazione, Marco Chiarion Casoni, con un comunicato ufficiale in cui svela l'obiettivo di "coinvolgere l’intellighenzia del mondo Lazio, le famiglie storiche e, soprattutto, il maggior numero possibile di giovani". Le tre borse di sport saranno assegnate a tre personaggi che, più di tutti, hanno rappresentato e tramandato i valori laziali nell'ultimo anno: un giovane atleta, una sezione della Polisportiva e un tifoso/giornalista.

LE PAROLE DI CASONI - A tal proposito Casoni ha detto: "In generale mi sento in dovere di dare un modesto contributo per preservare e promuovere la maniera di essere Laziali, valorizzando quel patrimonio gigantesco che il mondo Lazio ha saputo creare nel tempo. Sarà un’occasione per stare insieme, parlare di Lazialità e magari far nascere nuove idee e iniziative condivise".