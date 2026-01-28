Lazio, rebus sulle condizioni di Romagnoli: cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Doppia seduta a metà. Romagnoli ieri è andato in campo solo la mattina, ha saltato la sgambata pomeridiana. Non ha incrociato il nuovo acquisto Daniel Maldini, che ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Sarri.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, sull'assenza del centrale non è arrivata nessuna comunicazione da parte della società. Alcune indiscrezioni parlavano di un affaticamento muscolare, ma non sono arrivate conferme. Resta centrale il tema del mercato, dopo che gli è stato negato di partire verso il Qatar in seguito all'offerta dell'Al Sadd.
Ora la Lazio rischia di averlo perso anche per il presente. È rimasto a Formello, ma c'è più di qualche dubbio sul suo utilizzo. Rischia infatti di saltare la gara di venerdì contro il Genoa, per questo potrebbe giocare Provstgaard con Gila al centro della difesa.