Calciomercato Lazio, con Maldini aumentano le soluzioni: i giocatori in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per il settore offensivo della Lazio si continua a valutare ogni possibile scenario. Cancellieri, Isaksen, Noslin e Dia sono tutti in bilico: si aspettano offerte concrete entro il gong del 2 febbraio. L’arrivo di Daniel Maldini ha aumentato le soluzioni offensive a disposizione di Sarri. Allo stato attuale, infatti, per i tre posti davanti ci sono 8 giocatori.

La Lazio vuole snellire il reparto ottenendo più plusvalenze possibili, e alleggerendo il monte ingaggi complessivo. Il nome più caldo in uscita resta quello di Matteo Cancellieri. Per lui, come riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse settimane, era arrivata un’offerta importante dal Brentford, proposta che la Lazio ha valutato senza chiudere la porta. Il club inglese resta alla finestra.

La scorsa settimana invece, l’agente di Isaksen è stato a Formello per un confronto con la società per capire se possano aprirsi piste all’estero. E poi le situazione legate a Noslin e Dia. Sull’olandese gli occhi del Monaco, la Fiorentina e del Torino di Baroni. Occhio poi al senegalese, mai convinto nel sistema di Sarri. Davanti a un’offerta congrua la Lazio non si opporrebbe. La società vuole creare spazio per Ratkov e permettergli di crescere. In quest’ottica si stava lavorando anche all’idea di affiancargli un baby centravanti, da far maturare insieme al serbo.

Tra le tracce monitorate c’era quella che portava a Shaqueel Van Persie, figlio d’arte del Feyenoord. Un’operazione ancora tutta da valutare.