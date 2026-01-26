Lazio, Di Napoli come Romagnoli: "È successo anche a me e alla fine..."
26.01.2026 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Arturo Di Napoli è stato ospite a TMW nel pomeriggio per discutere di alcuni temi caldi di giornata. Tra questi, c'è sicuramente la situazione legata a Romagnoli che era a un passo dall'addio ma la società ha poi bloccato tutto.
Una situazione analoga l'ha vissuta anche lui quando era calciatore e lo ha raccontato: "A me è capitata una situazione simile all'Atalanta, quando ero al Palermo. Poi rimasi e alla fine mi ritrovai senza contratto anche".
