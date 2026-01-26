Lazio, la società accoglie Maldini: "Daniel è qui!" - FOTO
26.01.2026 19:38 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Daniel Maldini è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Fiumicino. Il centrocampista ha lasciato l'Atalanta per iniziare una nuova avventura con la maglia della Lazio.
La società, attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali, ha accolto il classe 2000. "Daniel is here" è il messaggio che si legge e che accompagna il primo scatto del giocatore con la sciarpa biancoceleste al collo.
Daniel is here! 🇮🇹🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/mbmgx4H1sS— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 26, 2026
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.