Como - Roma, nervi tesi. Fabregas attacca Gasperini: “Antisportivo!”

Fonte: Lalaziosiamono.it

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Como-Roma ad alta tensione. Scintille al triplice fischio dell'arbitro Massa tra la panchina giallorossa e Fabregas: il motivo del battibecco è legato alla scelta di Gasperini, furioso dopo il ko per 2-1 arrivato con la squadra in dieci uomini, di recarsi subito negli spogliatoi senza passare per la tradizionale stretta di mano con il collega del Como. Una decisione che Cesc ha preso malissimo tanto da puntare il dito verso qualcuno della panchina della Roma, scatenando la reazione di alcuni membri dello staff giallorosso.

"L'ho trovata una cosa antisportiva", ha detto lo spagnolo, "io sia quando sono arrabbiato sia quando vengo espulso o penso che l'arbitro mi abbia fatto un torto, a fine partita vado sempre a stringere la mano all'altro allenatore".

"Questione di rispetto e sportività, sono dispiaciuto di quanto accaduto", ha aggiunto Fabregas, "mi intristisco quando un mio collega va via senza salutare. Io sono andato a salutarlo come faccio sempre e l'ho visto andare via. In partita si combatte ma poi ci si stringe la mano. Anche io di recente ho fatto cose di cui non sono orgoglioso però penso che dobbiamo dare l'esempio. Ricordiamoci che i ragazzi ci seguono...comunque spero si parli della vittoria al 99% e l'1% di questo episodio", le parole a Dazn.