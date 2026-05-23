Sarri e Lotito a colloquio: la richiesta del tecnico per lasciare la Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Prima un ultimo ballo, poi i saluti. La storia di Maurizio Sarri e la Lazio finirà così, in uno Stadio Olimpico deserto, senza obiettivi da raggiungere. Già da domani, dopo aver affrontato il Pisa, si delineerà con maggiori certezza il futuro di entrambe le parti.

Napoli e Atalanta corteggiano il mister, con la Dea che sembra essere in vantaggio, ma prima va risolto il contratto che lo lega alla Lazio per ancora due anni. Sarà quindi necessario un incontro con Claudio Lotito: al centro della discussione, secondo quanto riporta Il Messaggero, ci saranno le pendenze. Sarri non farà come due anni fa, questa volta si aspetta un riconoscimento per tutto quello che ha dovuto passare durante questa stagione e per aver mantenuto il gruppo unito e motivato nonostante tutto.

Il Comandante è stanco, vuole una società che lo ascolti sul mercato, cosa che alla Lazio non è successa. Ormai è questione i giorni, chissà forse di ore, poi sarà addio.