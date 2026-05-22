Lazio, il ritiro estivo sarà ancora a Formello: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Prima la sfida contro il Pisa, poi il rompete le righe. Poco già di 48 ore separano la Lazio dalla fine della stagione, una stagione difficile che finirà presto in archivio.
Non ci sarà, però, tanto tempo per riposasi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport anche quest’anno il ritiro pre campionato si svolgerà a Formello e inizierà il 13 luglio con la squadra che effettuerà le classiche visite di idoneità nei 2-3 giorni precedenti.
La Lazio si allenerà dunque a Formello per circa 15 giorni e poi disputerà alcune amichevoli all’estero. Il primo impegno ufficiale ci sarà invece nel weekend del 15-16 agosto quando i biancocelesti saranno impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia.
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