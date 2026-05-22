Lazio, tra divisioni interne e mercato: giugno sarà un mese di fuoco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le tensioni in casa Lazio sono all’ordine del giorno. Non solo lo scontro esterno con l’ambiente, anche le divisioni interne alla società che, riporta Il Messaggero, rischiano di dare vita a un fuggi fuggi da Formello. Stefano Mattiuzzo, come vi abbiamo anticipato, ha rassegnato le dimissioni come responsabile del settore giovanile ufficialmente per motivi familiari ma probabilmente per guardarsi intorno. È possibile che la questione venga risolta con una soluzione interna ma Fabiani vuole confrontarsi con Lotito dopo i rumors su Sogliano. In tutto questo, anche il direttore sportivo è in scadenza tra un anno e non è stato risparmiato dal patron che nel suo sfogo gli ha lanciato diverse frecciatine.

Il mercato, prosegue il quotidiano, è un altro tema. Sicuramente non sarà bloccato come la corsa estate ma c’è il rischio che il presidente sappia solo a fine a giugno se sarà totalmente libero o a saldo zero. La Lazio, così come gli altri club, ha consegnato solo la prima parte delle carte ma il nuovo iter prevede delle tappe intermedie tra deposito di documenti e adempimenti connessi anche al pagamento delle mensilità di maggio. La Commissione rilascerà il parere alla Figc entro il 30 giugno che si preannuncia così, un mese di fuoco.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE